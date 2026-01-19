Fans organizados, protestas y la intervención de Profeco: dentro de la “guerra” por conseguir boletos para los conciertos de BTS en México.

La expectativa por el regreso de BTS a México en mayo de 2026 se convirtió en controversia tras la publicación del mapa oficial del Estadio GNP Seguros. Aunque el escenario de 360 grados promete una experiencia inmersiva para los tres conciertos, los fans estallaron en críticas por la falta de información sobre precios y distribución de boletos antes de la preventa, lo que generó confusión y frustración entre la comunidad ARMY (como se suelen llamar las fans).

Marchas, filas virtuales y Profeco: ¿por qué los fans de BTS están enojados por la preventa en México?

A cuatro meses de que BTS llegue a México, la euforia por su esperado regreso ya se ha visto empañada por la polémica. Lo que debía ser la antesala de una celebración para el ARMY se transformó en un foco de controversia desde el momento en que se compartió el mapa oficial del escenario para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El diseño que coloca el escenario en el centro del recinto, con pasarelas en forma de cruz para acercar a los integrantes del grupo a distintos sectores del público, generó entusiasmo inmediato entre los fans. Sin embargo, la emoción se vio opacada por la frustración de la comunidad ARMY, que reclamó la falta de información clave sobre precios y distribución de boletos antes del inicio de la preventa.

La respuesta de Ticketmaster, encargada de la venta, no ayudó a calmar los ánimos: la promotora indicó que los precios y la disponibilidad solo se revelarían al ingresar a la fila virtual de compra. Esta decisión provocó un rechazo inmediato en redes sociales, donde los fans exigieron transparencia y condiciones claras antes de invertir tiempo y dinero en la preventa.

El descontento escaló hasta involucrar a autoridades: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que vigilará de cerca la venta de boletos y solicitó a Ticketmaster y OCESA la publicación de precios oficiales, mapas detallados de zonas y cargos adicionales, atendiendo a miles de quejas de consumidores que denunciaban falta de claridad.

Bajo el lema “Sin mapa y precios, no compramos”, el ARMY no solo inundó de solicitudes a la Profeco, sino que también organizó protestas pacíficas en la Ciudad de México para presionar por información verificable.

Además, la polémica tampoco se limitó a los boletos generales. Los paquetes VIP, como los Soundcheck, que incluyen acceso anticipado, artículos exclusivos y privilegios especiales, también generaron expectativas y tensiones adicionales.

Aunque el mapa del estadio ya fue publicado, la incertidumbre sobre los precios de cada sección sigue siendo el principal motivo de fricción entre fans y organizadores.

Con la preventa para miembros del ARMY programada para finales de enero y la venta general poco después, la tensión continúa aumentando.

BTS (Amy Sussman/Getty Images)

Claudia Sheinbaum impulsa a Profeco en medio de la polémica por boletos de BTS

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó en una de sus recientes mañaneras la creciente controversia por la venta de boletos para los tres conciertos de BTS programados en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Tras miles de quejas de fans (quienes exigen precios claros, mapas de asientos y condiciones de venta antes de la preventa) Sheinbaum respaldó las inquietudes del ARMY y subrayó la importancia cultural del grupo, calificando su llegada al país como una “petición histórica” de la juventud mexicana.

En ese contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que vigilará el proceso y ya está en comunicación con Ticketmaster y Ocesa para exigir mayor transparencia en precios, cargos, mapas de zonas y condiciones completas de la venta de boletos, ante la preocupación de que prácticas como la reventa y la falta de información afecten a los consumidores.