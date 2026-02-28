Majo Aguilar rinde homenaje a Juan Gabriel

Majo Aguilar continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la música mexicana con el lanzamiento de su sentida versión del icónico tema “Así Fue” de Juan Gabriel. Majo rinde homenaje al legendario compositor mientras le imprime su característico sonido de mariachi moderno. Explorando el peso emocional del amor perdido y la naturaleza agridulce de la aceptación, la canción atemporal sigue resonando profundamente a través de generaciones. Con su conmovedora interpretación, Majo aporta una nueva dimensión, ofreciendo una versión que se siente poderosa.

Amada por su narrativa emocional y delicada, Majo recrea “Así Fue” con su sensibilidad contemporánea, ofreciendo un sonido fresco al clásico. Al combinar la instrumentación tradicional de la música mexicana con sus conmovedoras interpretaciones vocales, transmite cada matiz del desamor y la aceptación, elevando el núcleo emocional de la canción. A través de esta interpretación, Majo permite que los oyentes sientan la añoranza y la tristeza presentes en las letras de manera íntima y contundente, creando una versión que honra la perdurable obra de Juan Gabriel al mismo tiempo que se vuelve distintivamente suya.

El video musical que acompaña el tema abre con Majo erguida sobre el escenario junto al mariachi, resplandeciente en un vestido de gala brillante, mientras cortinajes blancos enmarcan la escena con una elegancia atemporal. Iluminado con luz natural y una estética sutilmente vintage, el visual captura la intensidad emocional de la interpretación, permitiendo que cada instrumento tenga un momento único. Al unísono cada integrante del mariachi levanta su sombrero mientras la trompeta irrumpe con un solo imponente que domina el escenario. Entre cortes que alternan ese solo con tomas de Majo expresando la emoción de la canción, la intensidad crece a la par de sus voces y la fuerza de la melodía construyendo un clímax cinematográfico que refleja la profundidad del desamor presente en la letra.