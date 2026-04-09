Logra Fiscalía sentencia de 25 años de prisión contra tres homicidas en la colonia Lealtad II

• En junio de 2024 le quitaron la vida a un masculino y atentaron contra otros 4 hombres; se apelará pena dictada por la tentativa de homicidio

La Fiscalía de Distrito Zona Centro logró una sentencia condenatoria de 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, y de 8 años con 4 meses de prisión, por el intento de homicidio, dictadas en contra de Alan Gabriel P. T., Carlos Horacio Ch. L., y César Eduardo N. B.

Sin embargo, esta representación social considera que una sentencia correcta por la tentativa de homicidio, era de 33 años, de manera que se interpondrá un recurso de apelación para solicitar que se dicte la pena mínima correspondiente.

Las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, dentro del juicio oral 30/2026, demostraron la responsabilidad penal de los acusados, frente a un Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Morelos.

La investigación comprobó que el 6 de junio de 2024, en la colonia Lealtad II, de esta ciudad de Chihuahua, los ahora sentenciados realizaron múltiples disparos en contra de las víctimas, con dos armas de fuego tipo pistola, una de ellas calibre .9 milímetros, y otra de calibre .40 milímetros.

Las lesiones privaron de la vida a una víctima de iniciales A.A.Ch.O., y otras cuatro víctimas huyeron hasta llegar a la Privada de Justiniani, entre la calle Donato Guerra y Avenida Gómez Morín, en donde los interceptaron y continuaron disparándoles, dejándolos gravemente heridos.

El Tribunal de Enjuiciamiento dictaminó que la familia de la víctima mortal, recibiera 1 millón 359 mil 585 pesos, como pago para la reparación del daño, en tanto que el monto para las víctimas de la tentativa de homicidio, se definirá tras la resolución de la apelación.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otras más sean sometidas a ella, respetando en todo momento el debido proceso.