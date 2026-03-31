Localizan a mujer sin vida con heridas de arma blanca en Punta Oriente

Una mujer fue localizada sin vida al interior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Punta del Agua y Praderas de Alto Bel, en la colonia Punta Oriente, al suroriente de la ciudad, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, presentaba múltiples lesiones producidas por arma blanca. El hallazgo fue realizado por su propia hija, quien al encontrarla sin signos vitales dio aviso inmediato a los números de emergencia.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para asegurar la escena, mientras que personal de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se hizo cargo de las investigaciones correspondientes, así como del levantamiento del cuerpo para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso.