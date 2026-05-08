Localizan a mujer con reporte de ausencia en Parral

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizó sana y salva a una mujer de 34 años de edad, reportada como ausente ayer jueves en la ciudad de Parrar.

Dicha persona, de nombre Aidé C. C., fue encontrada por los Policías Investigadores en un domicilio de la colonia Ampliación Juárez, momentos después de que se recibió el reporte de ausencia.

Se presentó ante el Agente del Ministerio Público, en donde declaró que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión de algún delito.

Lo anterior, permitió concluir los protocolos de localización, dar de baja el reporte y por terminar los trabajos de investigación de dicho caso.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.