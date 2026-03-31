Localizan a hombre sin vida en vivienda de la colonia Nombre de Dios

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue localizado sin vida al interior de la habitación número 01 de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Mercurio y Casi Industrias, en la colonia Nombre de Dios, lo que movilizó a corporaciones de seguridad la tarde de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, al exterior de la habitación se encontraba estacionada una camioneta Pick Up Ford F-150 de color azul, presuntamente relacionada con la víctima. En el interior del lugar también fueron observadas botellas de licor y diversos objetos personales.

Autoridades informaron de manera preliminar que no se localizaron huellas visibles de violencia en el cuerpo, por lo que serán las investigaciones y la necropsia de ley las que determinen la causa del fallecimiento. Elementos policiacos acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.