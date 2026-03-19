Localizan a hombre sin vida con huellas de violencia en Valles de Chihuahua

Chihuahua.– Un hombre fue localizado sin vida y con múltiples huellas de violencia en calles de la colonia Valles de Chihuahua, al oriente de la ciudad, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Valle de Lerma y 29, cerca de la carretera a Aldama, a la altura del establecimiento conocido como Mariscos La Iguana. El cuerpo se encontraba boca arriba, presentaba múltiples golpes y ya mostraba estado de descomposición. La víctima vestía pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y agentes ministeriales, quienes acordonaron la zona y se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo, así como de las primeras investigaciones para determinar las causas de muerte y lograr la identificación de la persona fallecida.