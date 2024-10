«Ya no vamos a ser fracción, pero ninguna de las dos se va a posicionar como independiente»: América Aguilar

La diputada local del PT, América Aguilar, confirmó que el Partido del Trabajo ya no será un Grupo Parlamentario, pero descartó que ella o Irlanda Márquez se posicionen como independientes, por lo que seguirán como representantes de ese partido político en el Congreso del Estado.

«No hay ruptura dentro del PT, pero sí hay temas en los que no nos hemos puesto de acuerdo, en los que no coincidimos, y eso pasa en todos los partidos y no es la primera vez que pasa dentro del PT», declaró Aguilar Gil.

La legisladora petista agregó que «ya no vamos a ser fracción, vamos a ser las dos representantes del partido, pero ninguna de las dos se va a posicionar como independiente, es sólo que ya no vamos a ser fracción».

Aguilar Gil confirmó que es posible que tanto ella como la diputada Márquez disientan en varios temas, pues aseveró que «en el PT nunca ha habido línea, las cosas se platican y se llegan a acuerdos, ahorita desgraciadamente no hemos podido trabajar en equipo la diputada y yo, aunque tengamos una muy buena relación».