Vix lanzará documental sobre el caso LeBarón a cinco años de la masacre

A casi 5 años de la masacre de las familias LeBarón, Langford Johnson y Miller en lo que se le conoce como la ‘Masacre de Bavispe’, el servicio de streaming televisivo Vix, prepara el lanzamiento del documental LeBarón, Muerte en la Tierra Prometida, producto que según las palabras de Adrián LeBarón es algo “muy a la mexicana” que nos los retrata como víctimas, pues es un producto televisivo que los retrata como «personas reales».

En entrevista con MILENIO Televisión, Miriam; Adrían y Julián Lebarón comentaron a Elisa Alanis que a días de cumplir 5 años de la masacre, el gobierno (en todos sus niveles) no tiene respuestas claras, pues aunque el suceso implicó el atentado armado a mujeres y menores de edad que viajaban en caravana, Adrián LeBarón comentó que “no se le ve la luz al final del túnel”.

“Estamos viviendo un año muy pesado (…) No vemos ni pizca de justica y esperamos que al cumplir 5 años de lo ocurrido, podamos al zar la voz y tener una respuesta clara», comentó en exlcusiva a este medio.

En la entrevista que los integrante sostuvieron con Elisa Alanis, por primera vez se escuchó el testimonio de Miriam Jensen, viuda de Benjamín LeBarón, quien se abrió para comentar cómo ha vivido este proceso:

«Soy la viuda de Benjamín LeBarón, asesinado en julio de 2009; seguimos en la lucha para obtener la justicia que a mí me prometieron (…) Yo visité al fiscal de Ciudad Juárez, mismo que me dijo que iba a hacer algo en el caso, han pasado 15 años y no pasó nada», comentó Jensen.

«Luego de eso, 10 años después vimos la masacre y esto ha sido algo muy pesado, pero el caso LeBarón es una muestra de lo que pasa en México todos los días».

De la organización al streaming

En palabras de Julián LeBarón, el también activista de la paz comentó en el espacio de Elisa Alanis que han visto la impunidad total en el caso de su familia.

«México vive la impunidad total y la mayoría de los presos no han sido sentenciados, en ese sentido, se nos ha negado la justicia. Si los detienen por ‘delincuencia organizada’ (…) pues no es el crimen que comentieron. Lo que vemos es el amasiato entre el narcotráfico y los gobiernantes de las entidades», elaboró Julián.

«Los mexicanos debemos asumir la responsabilidad de llamar a cuentas a la autoridad, pues no pueden mantener ni dar seguridad a la sociedad y de la misma forma nos debemos organizar para exigir seguridad», sentenció.

Entre la entrevista que sostuvieron con la anfitriona del espacio, salió a tema el estreno del nuevo documetal de Vix, LeBarón, Muerte en la Tierra Prometida, por lo que a los tres se les preguntó lo siguente:

—Tengo entendido que van a transmitir un nuevo documental y van a presentarlo el día de mañana —

La respuesta vino de parte de Adrián LeBarón, que comentó lo siguiente:

«Mañana (29) presentan el primer episodio en el Cine Tonalá y son 4 de 45 minutos cada uno, es como publicidad y hacemos la invitación a quien guste acompañarnos», comentó.

«En mi nombre lo apruebo, algo muy importante de este documental es que podrás decir que es una situación que sigue pasando y queremos estar presentes (…) este está hecho muy a la mexicana, pues nos hace vibrar y no, nos pintan como víctimas, somos reales y estamos dispuestos a que nos vean», sentenció.

Si bien, el estreno es es el jueves 31 de octubre, Adrián comentó en exclusiva que ya han visto el documental y que están contentos con el producto que se estrena en esta semana.

