Visitará Destilichadero seis colonias en primera semana de enero

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará del 6 al 11 de enero en seis colonias de la Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, mientras que el sábado de 9:00 am a 12:00 del mediodía.

Aunado a ello, se realizan recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 06 de enero

Colonia: Vicente Guereca

Cuadrante: Av. Los Arcos, Av. Tecnológico, C. Frente de Colonias Populares, C. Tupamaros y C. Coordinadores.

Contenedor: Av. Los Arcos y C. Escuela Educación Física (Frente al Oxxo en Terreno).

Martes 07 de enero

Colonias: Los Naranjos

Cuadrante: C. De la Yunta, C. Pasadena, Av. Del Carruaje, C. San Marino, C. 13ª y C. Tercera.

Contenedor: C. De la Parcela y C. Del Arado. (En Canchas).

Miércoles 08 de enero

Colonia: Los Arroyos

Cuadrante: Av. Los Arcos, C. Arroyo La Curva, Av. Paseos de la Universidad y C. Arroyo Jacales.

Contenedor: C. Arroyo Las Tortugas (En Canchas).

Jueves 09 de enero

Colonia: Vida Digna

Cuadrante: C. Progreso Nacional, C. Romero, C. Los Arcos Sur y C. Hidroeléctrica de Chicoasén.

Contenedor: C. Albacar y C. Lenteja.

Viernes 10 de enero

Colonia: Santa Rita

Cuadrante: Blvrd. Gustavo Díaz Ordaz, C. 22, C. Mariano Jiménez, C. 34, C. Miguel Ángel Olea y C. José Esteban Coronado.

Contenedor: C. 1º De Mayo y C. 32 (En Parque Guadalupe Victoria).

Sábado 11 de enero

Colonia: Continental

Cuadrante: Av. Heroico Colegio Militar, C. América, C. Oceanía y C. Asia.

Contenedor: C. Oceanía y C. Europa.