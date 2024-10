Urgen recursos para la conservación de las carreteras federales en la entidad: Congreso

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos, solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la próxima titular de la Presidencia de la República, la liberación de recursos para la conservación de las carreteras federales en la entidad.

“Como Chihuahuenses no merecemos indiferencia con la que estamos siendo tratados. No merecemos más abandono. Esperamos que el próximo gobierno cumpla; que no quede a deber, y que de verdad pueda contribuir al combate de la desigualdad social y mejorar el bienestar en el desarrollo regional del país, a través de una digna y merecida inversión en el mantenimiento y conservación de las carreteras de nuestro estado”, dijo el diputado Ismael Pérez Pavía (PAN), iniciador de la proposición.

En ese sentido, el gobierno del Estado de Chihuahua ha demostrado un compromiso significativo con la infraestructura vial, destinando el triple de recursos a las carreteras estatales y colaborando incluso en el mantenimiento de las carreteras federales, a pesar de que no es su responsabilidad directa.

Al respecto, el gobierno del estado ha destinado 3 mil 900 millones de pesos para el mantenimiento de 42 tramos carreteros estatales. Una inversión significativa que contrasta con la falta de atención federal.

En esta misma línea, señaló el legislador, el Grupo Parlamentario del PAN, así como otros compañeros legisladores, hemos presentado más de 27 exhortos y posicionamientos al gobierno federal, para que atienda los tramos carreteros federales en Chihuahua, sin que ninguno de ellos haya sido satisfecho.

“Esta falta de respuesta no solo denota un desprecio por las necesidades urgentes del estado, sino que evidencia una grave indiferencia ante las condiciones de deterioro y riesgo que enfrentan diariamente los chihuahuenses”, comentó.

Para dimensionar la gravedad del tema, dijo, en 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó a Chihuahua 589 millones de pesos para la conservación de carreteras. Sin embargo, en 2020, esta cifra se redujo a 368 millones de pesos, lo que representó un decremento del 38.6%.

Aún más preocupante es que, durante los años 2021, 2022, 2023 y recientemente en 2024, no se ha contemplado ninguna asignación presupuestal para el estado de Chihuahua en el rubro de conservación de carreteras.