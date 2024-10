Urge que el Gobierno Federal emita la Declaratoria de Emergencia por sequía en el Estado de Chihuahua

La 68 Legislatura de Chihuahua exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como a la Comisión Nacional del Agua, a que emitan el acuerdo de Declaratoria de Emergencia por la sequía en el Estado de Chihuahua.

El diputado Arturo Medina Aguirre (PRI), iniciador de la proposición, dijo que es urgente que se emita el acuerdo de Declaratoria de Emergencia por la sequía en el Estado de Chihuahua, ya que a nivel federal todavía no toman una determinación que reaccione ante la situación que se está viviendo.

Explicó que, la sequía siempre ha sido un flagelo para Chihuahua, “tenemos permanentemente en nuestra memoria que en Chihuahua casi no llueve, que cuando llueve, llueve pocos días, pero en gran cantidad, de ahí que, en muchas ocasiones, pasemos de la emergencia por sequía a la emergencia por inundaciones”, dijo.

Así mismo comentó que muchos productores han perdido su patrimonio por la sequía, y si no lo han perdido aun, están en riesgo de, ya que aunque tengan contratado un seguro para prevenir las perdidas, muchos de estos seguros no se pagan si no se emite una declaratoria de alerta, por lo que la omisión del gobierno federal pone en riesgo no sólo el patrimonio de los productores chihuahuenses, sino de la misma actividad agrícola y ganadera en el Estado, ya que se vuelven actividades incosteables para muchos.

Ahora bien, según datos del Monitor de Sequía que genera CONAGUA, al 30 de septiembre de este año, desde hace al menos 2 años se registra una sequía excepcional en algunas regiones, en la escala de intensidad de la sequía se encuentra por encima de la sequía extrema.

El legislador enmarcó que Chihuahua se encuentra al 99.9% de afectación por la sequía. “Tenemos 20 años de una intensa sequía; sin embargo, esta se ha intensificado en los últimos 4, a tal grado que la sequía de 2012-2013, que había sido considerada una de las más severas de los últimos 100 años, ya ha sido superada en este 2024”.

Por otra parte, reveló que, de acuerdo a CONAGUA, se avecina una crisis mayor, dado que, en 2025 podría no haber ciclo agrícola con agua de las presas, lo que ya de por si es muy malo, si se toma en cuenta que actualmente se sembró menos del 40% de cultivos de temporal, por lo que, si el próximo año no se garantiza el ciclo agrícola, que es lo más posible, esto repercutirá en una escasez de productos básicos, incremento en los precios de la canasta y por ende en una crisis económica y alimenticia.

Finalmente, señaló que el panorama no es bueno, y pese a los apoyos que el Gobierno del Estado está dando al sector primario, que, de acuerdo a la Unión Ganadera, se ha destinado un monto de 1000 millones de pesos; pero de no tener apoyo también de la federación, el próximo año se espera una severa crisis en todos los aspectos.