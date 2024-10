Urge Congreso al Ejecutivo Federal emita lineamientos para que importación de vehículos extranjeros sea definitiva

En Sesión Ordinaria, la 68 Legislatura exhortó a la Presidente de la República, a fin de que se emitan los lineamientos necesarios para que en la franja fronteriza se importen vehículos usados de manera definitiva (Nacionalización de Vehículos) a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

La diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN), iniciadora de la propuesta, señaló que actualmente está vigente el decreto de regularización de autos chuecos; iniciativa que ha permitido regularizar automóviles ilegales que se encontraban en territorio nacional; dicho mandato, va dirigido únicamente para vehículos que ya se encuentran de manera ilegal en territorio nacional, por lo que se requiere contar con los lineamientos que permitan realizar importaciones de vehículos usados que apenas van a ingresar al territorio nacional.

Las y los juarenses piden que dicha importación sea definitiva, que se permita nacionalizar los vehículos que pretenden adquirir, ya que, si un vehículo es importado por aduana, forzosamente cuenta con el denominado “Shipper Export”, documento que expide Estados Unidos y que representa la baja del padrón vehicular de ese país, lo que no genera problema alguno cuando los fronterizos pretenden ingresar con su vehículo a territorio norteamericano, y mucho menos cuando regresan a México.

Muchas personas son extorsionadas por agentes de la Guardia Nacional al momento de que ingresan a la aduana mexicana, manifestándoles que el vehículo regularizado no puede salir del país, por lo que los juarenses tienen dos opciones, regresarse y hacer línea para cruzar nuevamente a Estados Unidos o entrarle a la corrupción y otorgar el dinero que les exigen para poder ingresar a su país; agregó la Legisladora.

Es por lo anterior la urgencia para que se expidan los linemaientos para la importación definitiva de vehículos usados, a través del TMEC, ya que no se busca seguir importando los llamados vehículos fronterizos, sino que las importaciones sean de las conocidas como “nacionalizados”. No es posible que como fronterizos, las y los juarenses tengan que tramitar un permiso adicional para circular con su vehículo a más de 20 kilómetros de la franja fronteriza, es decir, un fronterizo no puede ir al municipio de Miguel Ahumada, mejor conocido como Villa Ahumada o a la capital del Estado si su vehículo no cuenta con el permiso de importación temporal correspondiente.