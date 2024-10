Transporte público es atendido por Gobierno del Estado después de 40 años en abandono: Santiago De la Peña

– Ciudad Chihuahua en el 2023 tenía un 66.8% de cumplimiento de unidades en año/modelo y hoy se tiene un cumplimiento del 98%

– Ciudad Juárez en el 2023 tenía un 7.6 % de cumplimiento de unidades en año/modelo y hoy se tiene un cumplimiento del 41.12%;

– Juárez Bus ha realizado 5 millones 775 mil viajes en 165 días de operación.

– Rutas 1A-Express, Universitaria y Oriente Poniente brindan el servicio en promedio entre 35 mil y 40 mil usuarios por día.

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda destacó que el transporte público en la entidad es atendido por el Gobierno del Estado después de 40 años en abandono; “Hoy la Gobernadora del Estado Maru Campos ha implementado acciones con el fin de que se brinde un servicio de transporte de calidad, donde se está avanzando con pasos firmes”, agregó.

Asimismo, manifestó que acudía al Poder Legislativo para informar respecto a la solicitud de brindar apoyo en cuanto a difusión de publicidad de la línea 1-B circuito UNTRAC, así como el apoyo con combustible de Diesel.

“Debemos puntualizar lo siguiente esta ruta que hacen mención no existe, no se ha solicitado ante la autoridad de transporte, por lo cual no se puede brindar el apoyo solicitado”, puntualizó.

Lo anterior, lo dio a conocer durante comparecencia ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, la cual está conformada de la siguiente manera: Presidenta, Joceline Vega Vargas; Secretaria, Magdalena Rentería Pérez; Vocal, Ismael Pérez Pavía; Vocal, Óscar Daniel Avitia Arellanes y Vocal Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez.

“El Juárez Bus realiza en promedio 35 mil viajes de manera diaria, por lo que podemos decir que en 165 días que tiene de operación se han realizado 5 millones 775 mil viajes; las unidades tienen una frecuencia de paso de 7 minutos y al día de hoy se han entregado un total de 134,179 tarjetas”, agregó.

El funcionario estatal señaló que en lo que respecta al sistema Bowi de la capital se realizó una re estructura Organizacional con nuevo organigrama con visión corporativa; se activaron el 100% de los camiones que se encontraban fuera de servicio; se dio inicio a la Ruta Terminal Norte – UACH Campus II: más de 1200 usuarios diarios. (sin presupuesto adicional), se dignificaron las estaciones y autobuses y se logró la mejora en la frecuencia, reduciendo de 5 a 3 minutos 51 segundos, con 30,000 pasajeros diarios en promedio.

En lo que respecta a las acciones en Transporte Público de Ruta se informó:

Ciudad Juárez ha representado un reto más complejo de lo esperado. Por primera vez en la historia se incorporaron 90 camiones nuevos (2024) a tres de las principales rutas sustituyendo unidades de hasta 30 años de antigüedad.

1A-Express con 35 unidades

Universitaria con 25 unidades

Oriente – Poniente con 30 unidades

Estas rutas brindan el servicio en promedio entre 35 mil y 40 mil usuarios por día.

Para finalizar, Santiago De la Peña recalcó que la administración estatal que encabeza la Gobernadora Maru Campos está entregando resultados positivos en materia de transporte y donde los esfuerzos se redoblarán para tener un sistema de transporte a la altura de lo que las y los chihuahuenses se merecen.

Durante dicha comparecencia se contó también con la presencia los diputados: Presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán; Coordinador del GPPAN, Alfredo Chávez; Nancy Frías, Xóchitl Contreras, Oscar Avitia, Guillermo Ramírez, Ismael Pérez, José Luis Villalobos, Francisco Sánchez, América Aguilar y Jorge Soto.