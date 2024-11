Transporte en Ciudad Juárez, infraestructura educativa y salud entre las prioridades que debe tener el presupuesto para el 2025: Cuauhtémoc Estrada

Ante la entrega-recepción del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, que será mañana viernes, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que entre las prioridades que debe contener se encuentran los relacionados con transporte público en ciudades específicas como Juárez, infraestructura educativa y salud.

Agregó esperaran a que se realice la entrega-recepción del presupuesto para poder leerlo, conocerlo, analizarlo y así poder extender una postura, “vi algunas declaraciones ya del ejecutivo en el sentido en que viene el proyecto, pero nosotros preferimos tenerlo y una vez que lo tengamos daremos una postura, no la daríamos a priori porque no lo conocemos, bueno al menos nosotros no lo conocemos”.

Estrada Sotelo detalló que los presupuestos anteriores han dejado una lección clara y objetiva, de qué prioridades debe contener, ya que a su parecer debe de abordar a parte de las generalidades respecto a municipios, temas ya más locales como transporte público en algunas ciudades específicamente en Juárez, con inversiones que sí puedan darle solución.

Otro punto que destacó es el tema de infraestructura educativa que si bien no debe ser sólo una inversión estatal sino también federal, el Estado debe destinar recurso en este tema.

“Tenemos una área, nada más en Ciudad Juárez, donde viven 250 mil personas con una infraestructura educativa muchísimo muy escasa y estamos condenando a muchísimas niñas, niños jóvenes a no tener acceso en años próximos a niveles de secundaria y preparatoria”, explicó el líder de la bancada de morena.

También señaló la necesidad de darle prioridad a los temas de saludo, por lo que si no lo hacen en términos generales, como diputados y diputados deberán hacerlo en forma de planteamiento en reservas.

De igual forma dijo que espera y el del Presupuesto de Egresos sea aprobado antes del 20 de diciembre, entendiendo que podrá existir algún tipo de debate y análisis.