Sin el crecimiento proyectado, el PEF 2025 no podrá ser fondeado e impactaría en recursos a los estados: Soto

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, Jorge Soto, afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación que se aprobó hace unas horas en la Cámara de Diputados, trae números “bastante alegres” que sin el crecimiento económico proyectado no podrá ser fondeado.

“Un Presupuesto con ajustes muy menores, no le movieron una coma, a lo mejor le movieron la décima parte de una coma, pero lo preocupante es los números alegres que traen”, dijo Soto Prieto.

El legislador panista argumentó que “si no tenemos el crecimiento proyectado, entonces el Presupuesto no podrá ser fondeado y esto eventualmente podría tener impacto en lo proyectado en cada uno de los estados y por supuesto Chihuahua no será la excepción”.

“Destacar también el manejo irresponsable que ha hecho Morena durante los últimos seis años, porque ha disparado la deuda. Si no llegamos al crecimiento que plantean, será imposible bajar el déficit”, explicó el legislador local de Acción Nacional.