Si dudas por supremacía constitucional van imperar, mejor dejémoslo claro, no podrán impugnar: GPMorena por blindaje a reformas constitucionales

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que la reforma impulsada por los morenistas y sus aliados en el Senado respecto a la supremacía constitucional, la cual blinda a las reformas a la Constitución de ser impugnables, busca dejar claro de que efectivamente, ya no se podrán tocar.

«En la propia exposición de motivos nos establece por qué, reafirmar, que la Constitución no puede ser sujeta a medio de control alguno. Reafirmarlo, y por qué es necesario reafirmarlo, pues porque han surgido una serie de dudas en el Poder Judicial de si ellos pueden o no, tocar las reformas constitucionales, me parece que si esas dudan van a imperar, pues mejor dejémoslo claro, no pueden», declaró Estrada Sotelo.

La madrugada de hoy, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna que establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal.

En lo general, se emitieron 126 votos, de los cuales, 85 fueron a favor y 41 en contra, por lo que el dictamen alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.

Con el proyecto impulsado por el coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Adán Augusto López, se establece que en el actual sistema constitucional mexicano, no se contempla la posibilidad de que una reforma constitucional pueda ser impugnable. El artículo segundo transitorio del proyecto dispone que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el Decreto.