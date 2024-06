Seguridad difícil de controlar, urge cambiar estrategias vs homicidios: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Omar Armendáriz Jurado, comentó que ante un incremento en homicidios que se ha dado en la ciudad es necesario que se tomen en cuenta nuevas estrategias, a pesar de dicho incremento la capital no debe llegar a los niveles del 2009.

“Es un tema bien difícil de controlar, sí soy testigo de que se le ha invertido y se le ha metido muchos esfuerzos, la inseguridad no se acaba, más bien son las estrategías en como se combata como lo he dicho mientras no se una inseguridad como el 2009 o 2010 en donde vimos una inseguridad entre bandas y grupos pero mientras no se afecte al comercio hay que apoyar a la autoridad”, comentó.

En este sentido el líder de empresarios de Canaco, comentó que es necesario que se dé la atención necesaria para no llegar a los índices delictivos del 2009 o 2010 en donde se afectó al comercio con el delito de extorsiones.

“Hablar bien de Chihuahua y seguir trabajando en otros sectores para detonar la inversión y el desarrollo económico que será primordial en los próximos años”, comentó.

Cabe destacar que hasta el día de hoy se han registrado 40 homicidios, el mes pasado se registraron 36, junio podría ser el mes con más homicidios en lo que va del año ya que aun no concluye, destacando que el mes más violento registrado en 2024 es febrero con 41 homicidios.