Recuerda Marco Bonilla cuando era vendedor de paletas en el Centro; «Inspectores me traían frito»

Este miércoles, el presidente de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla compartió ante un grupo de boleros del Centro Histórico, aquellos momentos que le dieron humildad. Recordó que comenzó a trabajar desde los 8 años como «cerillito», luego comenzó a vender paletas y finalmente trabajó en El Pasito.

Ante la presencia de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, Bonilla Mendoza les compartió aquella experiencia de vender paletas.

«Un amigo que era cerillito, se salió y me dijo. Vendiendo paletas te va a ir mejor… y ahí va el Marco a agarrar su carrito de paletas de Helados La Adelita, pero los inspectores me traían frito, no me dejaban pararme casi aquí en el centro vendiendo paletitas porque se batallaba con los inspectores».

Finalmente mencionó que se cambió a vender dulces en oficinas de gobierno, hasta trabajar en el centro comercial El Pasito, donde gracias a ese trabajo de vendedor pudo terminar de pagarse su prepa y universidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Esta anécdota el mandatario capitalino la compartió en público, para dar a conocer que el Centro de la Ciudad lo vio crecer y, justo, muchos de los boleros hoy presentes, ya estaban trabajando en la Plaza de Armas.