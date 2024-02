Realiza IMSS Chihuahua con éxito procuración multiorgánica en HGR No. 66 en Juárez

• Es la segunda que realiza el Instituto en la entidad en lo que va del presente año. Se procuraron pulmones, riñones, córneas y tejido musculoesquelético de una paciente de 51 años, que presentó muerte encefálica.

• La intervención estuvo a cargo de especialistas del IMSS de Ciudad Juárez y de un equipo multidisciplinario de las UMAE No. 25 y No. 34 de Monterrey, así como del Banco de Hueso y Tejido del Estado de México.

En una muestra de generosidad y solidaridad de parte de la familia de una maestra de 51 años de edad, permitió que este sábado especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaran la segunda procuración multiorgánica en la entidad de este año.

Lo anterior, se llevó a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 66, y estuvo a cargo de especialistas de la institución en Ciudad Juárez, de un equipo multidisciplinario de médicos y enfermeras procedentes de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 y No. 34 de Monterrey, así como del Banco de Hueso y Tejido del Estado de México.

Se procuraron pulmones, riñones, córneas y tejido musculoesquelético, los cuales serán trasladados a las unidades médicas anteriormente mencionadas.

Los trabajadores de esta unidad hospitalaria, familiares y amigos acompañaron a la donadora con una valla humana, en medio de sentidos aplausos.

La madre y los tres hermanos de la donadora destacaron que su hija y hermana era una persona muy querida y respetada el plantel educativo donde laboraba hasta el día 13 de febrero, cuando presentó un accidente vascular cerebral que derivó en muerte encefálica.

El IMSS en Chihuahua agradece públicamente la decisión de la familia de la donadora originaria del estado de Veracruz con 30 años de residencia en Ciudad Juárez, tras destacar que la donación de órganos brinda esperanza y una posibilidad de mejorar la calidad de vida de personas que necesitan un trasplante.

Se invita a la comunidad a reflexionar sobre la relevancia de la donación de órganos con fines de trasplante y a considerar la posibilidad de convertirse en donantes para seguir brindando la esperanza de vida a otros pacientes.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos donde podrán registrarse como donadores voluntarios.

–oo0oo–