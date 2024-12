Reagenda Tito Double P fecha para el 4 de enero en Chihuahua; no había cumplido con el permiso

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal en conferencia de prensa, especificó que el concierto que se tenía previsto para el jueves de la semana pasada de Tito Double P, se pospuso para el próximo 4 de enero.

Detalló que los organizadores no cumplieron con la obtención del programa especial de Protección Civil por lo tanto al ser este requisito indispensable para emitir el permiso municipal y posteriormente el permiso de la Subsecretaría de Gobernación, se negó al no tener este programa especial, privilegiando y salvaguardando la integridad de las personas que asistirían a este evento, por lo que no se permitió que se llevara a cabo este evento en la explanada del palenque de Santa Rita aún y cuando el artista en sus redes sociales anunciara que se iba a realizar el evento.

Comentó también que ya se platicó con la boletera para reagendarlo el 4 de enero y deberán de estar contando con toda su documentación.

«Si no tienen el programa especial, no vamos a tener evento», finalizó el subdirector de Gobernación Municipal.

Oliva Jiménez también recordó que hay reporte de la venta de 4 mil boletos de los 5 mil que le caben al polifórum de Santa Rita; también hubo conocimiento que menores de edad compraron boleto, sin embargo, por ser un artista que hace apología al delito, se iba a estar levantado un acta correspondiente.