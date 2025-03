Rápida respuesta de Bomberos logra sofocar incendio de tienda en el centro: Myrna Monge

El incendio que se registró en tienda de ropa del centro de la ciudad fue sofocado de manera inmediata gracias al equipamiento de última generación con el que cuenta el H. Cuerpo de Bomberos. La oportuna intervención evitó daños mayores y, lo más importante, no hubo personas lesionadas.

La Regidora Myrna Monge, presidenta de la Comisión de Educación, reconoció el esfuerzo de los cuerpos de emergencia y destacó que esta situación demuestra la importancia de invertir en equipo moderno y seguro.

Gracias a la inversión de más de 35 millones de pesos en tecnología, protección y vehículos especializados, la respuesta fue inmediata y sin víctimas”, afirmó Monge.

Entre el equipo clave utilizado para sofocar el incendio se encuentran los trajes de seguridad Lyon, considerados los más seguros del mundo y utilizados por bomberos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y París. También se emplearon nuevos sistemas de respiración autónoma y unidades de bomberos entregadas recientemente.

Además, la Regidora resaltó el trabajo de Protección Civil, que logró evacuar a más de 2,500 personas en menos de 30 minutos, demostrando la coordinación y capacidad de respuesta ante emergencias.

“Es importante reconocer el esfuerzo y compromiso de nuestros bomberos, policías y personal de Protección Civil. Su rápida reacción evitó una tragedia mayor”, destacó Monge.

Finalmente, la Regidora lamentó que administraciones pasadas no hayan garantizado la infraestructura adecuada en la zona, ya que no realizaron las conexiones necesarias en los hidrantes, lo que representa un riesgo para la ciudad.

“Más allá de cualquier discurso político, los resultados hablan por sí solos: cuando hay inversión en seguridad y prevención, Chihuahua está preparado para enfrentar cualquier emergencia”, concluyó Monge.