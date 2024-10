Quieren pavimentar sus aspiraciones con tema del transporte, que no nos representen un lastre: De la Peña a diputados de Morena

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que las diversas manifestaciones que se han hecho por el Grupo Parlamentario de Morena en materia de transporte tienen una carga política, pretendiendo «pavimentar» sus aspiraciones mientras favorecen a grupos que únicamente han dañado a las y los usuarios de Ciudad Juárez.

Ello, luego de que ayer miércoles acudió a una reunión informativa con la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado para explicar la situación del transporte público en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como los avances del plan de modernización del servicio.

«Creo que yo lo expliqué con toda educación, con todo comedimiento, basado en los datos. Claro que el primero que sabe que hay mucho trabajo por hacer en el tema del transporte soy yo, si al final del día yo soy el que les está dando la información, pero a mí me quedó claro una cosa: todas estas manifestaciones, como la que ayer me llevó a comparecer ayer, como algunas que me anuncian que van a hacer en la sesión, todas estas manifestaciones pues tienen más una carga política».

Aclaró que él no tiene aspiraciones políticas como contender por la alcaldía de Ciudad Juárez y que únicamente se trata de entregar un buen trabajo por lo que pidió que quienes solamente quieran hacer grilla en el tema, no sean un lastre para los esfuerzos que se realizan desde el Gobierno del Estado.

«Yo no quiero ser alcalde de Ciudad Juárez, yo lo que quiero es entregar un trabajo bien hecho para las y los usuarios del transporte público en Ciudad Juárez. Si a ellos lo que les interesa es hacer política pues que se salgan a la calle y que no se nos atraviesen, que nos representen un lastre para el trabajo que se está haciendo desde Gobierno del Estado. La única forma para salir adelante en un Estado como Chihuahua, y eso ha pasado históricamente, es trabajo, trabajo y más trabajo, no hay otra fórmula para el éxito y ellos quieren pavimentar sus aspiraciones políticas favoreciendo a grupos que lo único que han hecho históricamente es dañar y lastimar a los pasajeros del transporte público en Ciudad Juárez y luego además quieren que les demos dinero público, eso me parece muy poco serio».