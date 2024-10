«Que tenga éxito, no me causó sorpresa»: Estrada por reunión entre Adriana Terrazas y Maru

«Que tenga éxito en la encomienda que le dé la Gobernadora», dijo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, respecto a la posible llegada de la exdiputada morenista Adriana Terrazas a la estructura del gobierno estatal que encabeza Maru Campos.

«La evaluación la hace quien contrata, el patrón, en este caso la Gobernadora. Ella determinará si a quien le ha encargado funciones dentro de su Gobierno, pues le resultó o no. El tiempo va a determinar si es una decisión acertada de la Gobernadora o no», agregó Estrada Sotelo.

«No me resultó sorpresivo, yo en su momento siempre expresé respetuosamente lo que consideré el actuar libre de Adriana Terrazas, a mí no me causó sorpresa», agregó el líder de la bancada morenista.

Y es que ayer, la exdiputada de Morena y expresidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, se reunió con la gobernadora Maru Campos, debido a que es probable que se sume a la estructura de su Gobierno.