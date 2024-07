Que Corral aclare lo que se le investiga en la Función Pública, no tiene porqué llamarse víctima

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda manifestó que el exgobernador Javier Corral Jurado deberá aclarar ante las autoridades y no el ámbito mediático los hechos por los cuales se le investiga en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Asimismo, dijo que no tiene porqué llamarse víctima de persecución política pues su condición de exgobernador no lo pone en una condición distinta a la de cualquier otro ciudadano y que, si no oculta nada, no habrá nada que perseguirse en contra.

«No debemos utilizar la oratoria para confundir sino para aclarar. Me encantaría que cuando él se presente ante el Tribunal de Justicia Administrativa, con esa misma elocuencia explique por qué no cumple con sus obligaciones como funcionario y seguramente si no hay nada que ocultar, no habrá nada que perseguir».

Agregó que los mensajes de apoyo por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum o del senador electo, Juan Carlos Loera De la Rosa deben considerarse como expresiones a título personal en las que incluso se le conmina a aclarar los hechos que se le investigan.