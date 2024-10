Propone Manque Granados mejorar requisitos educativos y participación de la academia en comité de selección de jueces y magistrados

Durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, la Diputada Federal por Chihuahua, Manque Granados Trespalacios, presentó una reserva a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el objetivo de asegurar un proceso de selección más riguroso y transparente en los Comités de Evaluación para los cargos judiciales.

Durante su intervención, la legisladora destacó tres puntos clave de su propuesta:

•Mejora en los requisitos educativos: Propuso que los miembros del Comité cuenten con posgrados en Derecho para garantizar la selección de los candidatos judiciales más preparados y competentes.

•Participación de instituciones educativas públicas y autónomas: Se impulsa la intervención de instituciones académicas en el proceso, reduciendo la discrecionalidad política.

•Neutralidad política en la selección de los miembros: Los integrantes de los Comités no podrán ser militantes de partidos ni haber ocupado cargos de elección popular en los seis años anteriores a su designación.

En su discurso, Granados Trespalacios hizo un llamado a sus compañeros legisladores a reflexionar sobre la importancia de una judicatura independiente y libre de intereses partidistas. Aseguró que esta reserva es fundamental para garantizar que los Comités de Evaluación seleccionen a los candidatos con los mejores perfiles, quienes a su vez asegurarán que el Poder Judicial funcione de manera imparcial y objetiva, como lo dicta la Constitución.

«Buscamos un Poder Judicial que esté en manos de las personas más preparadas, que no estén vinculadas a intereses políticos. Esto es crucial para garantizar la imparcialidad, la transparencia y la objetividad en la selección de jueces y magistrados», afirmó la Diputada.

Al destacar el papel de las instituciones educativas públicas y autónomas, la Diputada argumentó que estas entidades representan un espacio de conocimiento y experiencia invaluable, ajeno a las influencias políticas que podrían distorsionar la selección de los candidatos judiciales. «Es imperativo reducir la discrecionalidad en este proceso y fortalecer la participación de la academia», subrayó.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de no adoptar medidas que fortalezcan la independencia judicial. «Si no garantizamos la imparcialidad del Poder Judicial, corremos el riesgo de que nuestra democracia se convierta en una mera ficción, y eso es algo que en Chihuahua no podemos permitir», concluyó.