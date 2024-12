«Probable que tengamos armonización en este periodo; rechazo a la reforma al PJE puede tener otros motivos, pero no el desacato»: GPMorena

Ante la inminente creación de un dictamen de reforma al Poder Judicial del Estado, mismo que armonice la Constitución local con la Federal respecto a la elección de personas juzgadoras a través del voto ciudadano, el coordinador del Grupo Parlamentario en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, dijo que es «muy probable» que en este periodo ordinario se logre dicha armonización, además de afirmar que quienes se oponen lo hacen por otros motivos, y no por el hecho de caer en desacato.

«Es muy probable que tengamos armonización en este periodo. Advierto que de fondo hay una única diferencia, que es si sometemos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE) a una elección, de ahí en adelante no me parece que las diferencias son de forma, son algunas, pero no son de fondo, son número de años en los periodos, facultades totales en los comités de evaluación, requisitos de aspirantes, hay algunas diferencia, por ejemplo si deben considerarse los registros de militancias partidistas, entre otras», declaró Estrada Sotelo.

En referencia al receso que declaró la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucional, cuyos diputados analizan las iniciativas de reforma presentadas por el PAN y Morena, Cuauhtémoc Estrada dijo que le «parece muy importante que todos los diputados tengamos el cuadro comparativo donde se establezca la propuesta del Partido Acción Nacional, la propuesta de Morena, la Constitución vigente y hasta dónde alcanzó la reforma constitucional federal, mínimamente deben venir esas cuatro variables para hacer el comparativo».

Respecto a lo dicho por el PRI, de ir en contra de la reforma al Poder Judicial del Estado, Cuauhtémoc Estrada dijo que le parece que «es un asunto totalmente ya resuelto, la verdad es que devolvernos a eso es perder el tiempo. Puede haber otros motivos, pero no el motivo de desacato. Yo no se si sea de índole político es que tenemos ya la obligación de legislar y de armonizar porque hay una reforma constitucional».