Prevén incremento del 10% en productos de la construcción en 2025

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Julio César Mercado Rodríguez, dio a conocer que se espera un incremento en el costo de algunos productos de la construcción a inicios del 2025, podría ser del 10%.

Se prevé que el próximo año se dará un incremento del 10% en productos de la construcción, como acero y cemento, destacando que es el movimiento inflacionario y movimiento económico por posible incremento de aranceles.

«Yo espero que no sea real, a lo mejor fue un poquito para presionar al gobierno mexicano al gobierno de Canadá por la migración que se estará dando, esperemos que no sea cierto por que nos afectará a todos con el incremento de productos no solo de la construcción, esperemos que sea mediático», comentó.

Cabe destacar que el sector de la construcción espera un mejor año en cuestión de inversión, aún con incrementos la obra pública se tendrá que desarrollar.