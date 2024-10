Pretendía Morena apoyar a la mafia del transporte en Juárez, pedían dinero público para subsidiarlos: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que resulta evidente que el Grupo Parlamentario de Morena pretendía apoyar a una mafia del transporte público en Ciudad Juárez, solicitando subsidios a costa del erario público.

Lo anterior, luego de que ayer acudió a una reunión informativa ante la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana en el Congreso del Estado, derivado de un exhorto de la diputada Magdalena Rentería Pérez para aclarar diversos aspectos del transporte público, incluyendo la situación actual de la Ruta 1B Untrac en la ciudad fronteriza.

De la Peña Grajeda expresó que la Ruta 1B Untrac no existe pues carece de los requisitos legales y operativos para considerarse como tal, tratándose de un servicio que se presta de manera intermitente y con unidades que no cuentan con placas ni seguro.

«Yo que quedo con las expresiones de los diputados, particularmente de quien presentó el exhorto que finalmente da pie a que yo comparezca en el Congreso que es la diputada Rentería. Ella misma dijo, enfrente de todos que se daba por satisfecha. Yo creo que quedó muy claro que ella pretendía favorecer con dinero público a una agrupación de camiones piratas que simplemente se les ocurrió hacer una ruta donde no existe y al momento de darse cuenta que no había flujo de pasajeros, que se requiere un trabajo serio, técnico para poder crear o modificar rutas del transporte, ella les compra la idea y en lugar de pedirles, como debe ser en este país, que se ajusten a lo que dice la ley, más si el conducto es un diputado, una diputada, en lugar de acercarlos a la autoridad, en lugar de meterlos a todos en el carril del cumplimiento de la legalidad, a ella lo primero que se le ocurre es hacer un exhorto para que el Gobierno les subsidie. Imagínense cómo se vería el Gobierno del Estado dándole dinero para subsidiar el diésel a un grupo de personas que prestan el servicio de manera ilegal, de manera irregular, es una burla».

En este sentido, De la Peña Grajeda reiteró que es claro que Morena buscaba favorecer a una mafia del transporte público que no contribuye a la modernización del servicio en Ciudad Juárez: «A mí me resulta evidente, porque pedir dinero público, el dinero de todos los chihuahuenses, que metamos dinero público para subsidiar a una bola de mafiosos que no tienen placas, que no pagan impuestos, que no respetan la ley, que no le dan dignidad al transporte público de Ciudad Juárez, me parece que está clarísimo».