Presupuesto Estatal 2025 nos emociona, hay que politizarlo; Gobierno de Maru le hará frente a lo que no hace la 4T: GPPAN

Ante la entrega al Congreso del Estado del Paquete Económico de la administración de Maru Campos para el 2025, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, afirmó que este Presupuesto les emociona, pues seguirá una línea de austeridad, de pago de deuda pública y resolverá lo que el Gobierno Federal no hace.

Además, y respecto a lo dicho por Guzmán Argueta de no politizar el Presupuesto de Egresos de la Federación, el diputado Alfredo Chávez afirmó que sí debe politizarse:

«La decisión más política de un Gobierno es el Presupuesto, porque es donde le estás poniendo el dinero a la política pública. Al contrario, el Presupuesto hay que politizarlo, hay que decir lo bueno y lo malo de los Presupuestos», declaró el coordinador de la bancada de Acción Nacional.

«No nada más hay austeridad en el Gobierno de Maru Campos, hay visión de mediano y largo plazo. En tres años, hizo una reducción de deuda de 32 por ciento. Y esto quiere decir que el Gobierno del Estado tiene más capacidad para poderle dar servicios a la gente. No lo que pasó en cinco años con el exgobernador Javier Corral que se la pasó echando culpas y no pagó un sólo centavo de deudas, al contrario, la incrementó», argumentó el panista. Este no es un Gobierno nada más austero, es un Gobierno que está atendiendo las causas de fondo. Cuando la gobernadora Maru Campos entregue el Gobierno del Estado va a dejar una administración mucho más saneada que el hoy senador morenista Javier Corral», dijo Chávez Madrid.

Asimismo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN añadió que «el Presupuesto de este año nos emociona, porque es un Presupuesto que va a seguir la línea de la austeridad, de la construcción del pago de deuda y sobre todo de darle servicios a la gente. El tema del Presupuesto no es dinero, son números nada más, es la posibilidad que tiene el Gobierno del Estado de poderle hacer frente a muchas cosas que no hace el Gobierno Federal».