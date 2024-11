Pierde México competitividad con desaparición de organismos autónomos: CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Omar Armendariz Jurado, dio a conocer que ante la desaparición de organismos autónomos hay un riesgo en el país y deja de ser competitivo.

En este sentido destacó que INAI es una institución basada en el tema de transparencia y es indispensable, esto trae varias dudas a que tan anticorrupción serán las demás administraciones.

“En IFETEL telecomunicaciones, no quisiéramos pensar que ellos controles con el tiempo lo que podemos ver en línea, las cosas no nos las aclaran yes incertidumbre para inversiones, esperemos que esto no afecte en ser un país atractivo”, manifestó.

En este sentido destacó que es necesario informar a la ciudadanía del problema actual de estas reformas.

“Señaló que muchas personas que salen a trabajar constantemente no saben realmente la situación que enfrenta México en este momento, por lo cual es necesario que abogados, juzgados y magistrados en hablar en un lenguaje más aterrizado con un balance”, comentó.