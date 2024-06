Pedirá Clúster Turístico más vuelos para Chihuahua

La presidenta del Clúster Turístico, Cristina Muñoz dio a conocer que con el fin de impulsar el turismo en el estado de Chihuahua, presentarán al Gobierno del Estado una propuesta para mayor conectividad de vuelos.

Este planteamiento asegura se dará en base a un estudio con el fin de saber los destinos que mejor convengan al sector turístico para la ciudad, destacando que es importante implementar descuentos para los estudiantes, esperan que se les escuche para que otros tengan una experiencia en el estado con un costo normal.

Cabe destacar que estos vuelos que pedirán no se realizarán por corazonada o por favor político, sino que el vuelo que se abra sea para captar más turismo para Chihuahua.

“Vuelos que no ha recuperado desde el 2019 Fénix y Houston, ya no tenemos el de Querétaro y Cancún, hoy en la mañana perdimos más, no hay opciones de como llegar afecta en la conectividad”, comentó.