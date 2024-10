Participa SSPE en encuentro internacional de policías en Estados Unidos

– El evento se celebró en Boston, Massachusetts, con más de 34 mil asistentes

Con el fin de establecer nuevos modelos de mando policial a través del intercambio de experiencias y casos de éxito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), contó con representación en el encuentro internacional de policías que se celebró en Boston, Massachusetts.

El Secretario de Seguridad Pública del estado, Gilberto Loya, acudió para dar cumplimiento a lo establecido en la International Association of Chiefs of Police (IACP), una organización no lucrativa que promueve la seguridad en las comunidades a través de la investigación, la educación, la defensa y la colaboración con el sector público desde 1893.

En esta ocasión la sede fue Boston, ya que su Departamento de Policía (BPD) cuenta con 2,144 agentes uniformados juramentados y 569 miembros civiles para atender a una comunidad de 625 mil habitantes, uno de los estándares más altos en niveles de seguridad.

El BPD es la principal agencia de aplicación de la ley en dicha localidad, además de que es el departamento de policía municipal más antiguo de los Estados Unidos y el 20° más grande de ese país.

La conferencia incluyó ponencias como: “Estrategias Colaborativas: Apoyo multidisciplinario a las víctimas y la confianza en la comunidad”; “El fracaso de la supervisión: ¿Es la causa de los fracasos de los oficiales?”; “Centro de análisis del crimen del estado de Nueva York: modelo de compartición de información regional y estatal”; así como, “Creando un Centro de Inteligencia sobre Armas de Fuego”.

En este encuentro se dieron cita más de 34 mil especialistas en temas de seguridad de varios países, interesados en generar una nueva cultura preventiva y correctiva para la comisión de delitos.

También se busca establecer programas y servicios para las víctimas de delitos, como prioridad en los temas preventivos.

Cabe mencionar que, durante las ponencias, se lleva a cabo la exposición de un pabellón de tecnología policial con más de 600 proveedores para que las agencias policiales de todo el mundo tengan acceso a equipo táctico y tecnológico que optimice la prestación del servicio de seguridad a la ciudadanía.