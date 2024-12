Pareciera que les molesta que expresemos inconformidad con el Paquete Económico 2025; es una intolerancia: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que a los funcionarios del Gobierno del Estado pareciera que les “molesta” que los legisladores morenistas opinen respecto al Paquete Económico que envió la gobernadora Maru Campos para su análisis, y en su caso, posterior aprobación.

“Y no lo podemos analizar para quedarnos callados, lo tenemos que expresar. Pareciera a veces que a algunos funcionarios de la Gobernadora les molesta que expresemos lo que consideramos sobre los temas que están incluso en la competencia de este Congreso”, declaró Estrada Sotelo.

“¿Para qué nos mandaron el proyecto de Paquete Económico? Para que lo viéramos, lo presentáramos en la foro, levantemos la mano y lo aprobemos, discúlpenme, pero no va a ser así”, agregó el legislador morenista.

“Nosotros estamos acostumbrados a revisarlo. Que eso no cause molestias Puede gustarnos o no las opiniones de determinados actores políticos, pero debemos tener la tolerancia. Por qué les molesta que nos preguntemos cómo se están gastando 8 mil mdp en servicios generales. No responden”, finalizó Cuauhtémoc Estrada.