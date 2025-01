Paga alcalde Marco Bonilla $42 mil pesos de predial; invita a aprovechar descuento del 12%

El alcalde Marco Bonilla dijo en entrevista que pagó cuentas de predial de tres propiedades y este 2025 se pagaron 42 mil pesos.

El mandatario capitalino dijo que aprovechando la vuelta, también hizo el pago de dos cuentas de predial de su mamá.

Contento Bonilla Mendoza dijo que aprovechó el 12% de descuento, por lo que hizo el llamado a los contribuyentes aprovechar el descuento.

Cabe destacar, que en enero se tiene un descuento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Predial, por lo cual se cuentan con diversas modalidades de pago como las cajas de la Tesorería y el pago en línea en la página del municipio: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/.

Además, con su estado de cuenta pueden pagar en las tiendas Smart, Alsuper y Oxxo, así como en las sucursales de los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca.

También pueden aprovechar la modalidad de Autopago, que se encuentra instalado en las calles Sexta y Mina.

HORARIOS DE CAJAS EN ENERO

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a sábado.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.