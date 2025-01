No vamos a permitir afectación al erario por jubilaciones estratosféricas, esperaremos saber qué juzgadores participarán en elección judicial: GPPAN

Luego de que no se analizara la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que envió la magistrada presidenta Myriam Hernández, la cual tiene el propósito de determinar las jubilaciones y retiros anticipados de jueces y magistrados, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, dijo que esperarán conocer cuántas personas juzgadoras no declinarán y sí participarán en la elección para renovar el PJE, pues no permitirán «jubilaciones estratosféricas».

«Vamos a esperar, en primer término, lo que nos diga el Consejo de la Judicatura local, qué juzgadores van a participar en este proceso de selección. En ese momento sabremos la parte financiera, que eso lo tendrá que ver la Secretaría de Hacienda. Nosotros estamos listos, no queremos atropellar derechos laborales de nadie, pero tampoco, y eso lo digo claramente, tampoco vamos a permitir alguna afectación al erario por jubilaciones estratosféricas», dijo Chávez Madrid.

«Vamos a ir conforme a la Ley, conforme a lo que dice la Ley y conforme a lo que sea justo para todos, no podemos dar pensiones estratosféricas, más cuando se nos avecina y tenemos problemas mucho más fuertes, y eso no puede ser carga al erario ni a los chihuahuenses», agregó el coordinador panista.

Alfredo Chávez añadió «que las personas juzgadoras merecen que sus derechos laborales sean respetados, sin embargo, no vamos nosotros a ir más allá de lo que dice la norma y dar pensiones que no se merecen o estén fuera de norma. Eso definitivamente no va a pasar».