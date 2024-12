“No nos van a intimidar, no nos van a callar y no tengo miedo”: Mario Vázquez tras agresión y amenazas de senadores de Morena

Luego de la trifulca que protagonizaron el senador Mario Vázquez y senadores de Morena, entre ellos Adán Augusto López y Miguel Ángel Yunes, el legislador panista afirmó que no lo intimidarán ni lo callarán, además de confirmar que presentará una denuncia al ser presuntamente víctima de agresiones y amenazas.

“Están dispuestos a todos, no solamente por las amenazas, también se advierte en ellos la prepotencia, la soberbia. Se les acaban los argumentos, y van a la golpes. No nos van a intimidar, no nos van a callar”, dijo Vázquez Robles.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) narró que los senadores de Morena “se acercaron en bola al escaño, agresivamente, empujando, con palabras altisonantes. Diciendo que me madrearían, y que me iban a partir la madre. ¿Qué significa esto? Está clarísimo la intención de intimidarnos, de callar a quienes pensamos distinto”.

“No tengo miedo, es parte del compromiso que yo me eché a cuestas. Son gajes del oficio”, dijo respecto a las presuntas amenazas que recibió por parte del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.