No hay peor ciego que el que no quiere ver, esto es un atropello a las libertades: GPPRI por reforma sobre supremacía constitucional aprobada por senadores de la 4T

Ante la aprobación en el Senado de las reformas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna que establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, las cuales tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal, proyecto impulsado por Morena y sus aliados, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, aseguró que se trata de un atropello a las libertades y que desde su bancada darán la batalla en conjunto con el resto de la oposición.

«No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos lo vemos en el país y hasta en el extranjero, es un tema que debemos ponerle atención, pero aquí en México, el Gobierno Federal y Morena, en lugar de escuchar a la ciudadanía, se burlan», declaró Medina Aguirre.

El legislador y líder de la bancada priista en el Congreso local, agregó que «claro que existe una crisis de constitucionalidad, estamos viviendo un momento que desgraciadamente no sabemos en qué manos vamos a estar, qué Ley nos va a representar, cualquier ciudadano no va a poder protegerse con un amparo, no sabemos quién nos va a juzgar, quién va a atender el tema tan importante que es la justicia».

Y es que la madrugada de hoy, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna que establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal.

En lo general, se emitieron 126 votos, de los cuales, 85 fueron a favor y 41 en contra, por lo que el dictamen alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.