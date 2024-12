“No estoy aquí por obediente”: Corral responde a críticas de Fernández Noroña

Al señalar que renunció al PAN y no a sus principios, el morenista Javier Corral respondió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña que no es ningún traidor, “no estoy aquí por obediente”, y consideró que el petista no representa al movimiento de la 4T.

“Era un acuerdo que yo tenía desde que a mí me invitaron a participar en este movimiento, así que yo no he traicionado ni fallado a nadie en ningún compromiso, estaba muy claro que yo no podía compartir esa postura (…) yo estoy aquí por mi historia personal, por las batallas que yo he dado, no estoy aquí por obediente, yo sinceramente espero que en Morena no solamente haya lugar para la reflexión, la crítica y el disenso, me parece que debemos alejarnos de esta pretensión de ser un grupo cerrado que oye, calla y obedece”, subrayó en entrevista.

Hace unos días, a través de una video charla, Fernández Noroña acusó a Corral de ser un “malagradecido” por haber votado en contra de la desaparición de los órganos autónomos. Pero, el ex panista dijo que ese era un acuerdo que tenía con la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“Mi voto en contra, pues yo lo participé con toda anticipación, no solamente a nuestro coordinador, a muchos de los compañeros del grupo parlamentario. Es un tema que debo decirlo como es, yo siempre conversé y platiqué, bueno en su momento con el presidente López Obrador, pero de una manera muy específica con la doctora Claudia Sheinbaum, desde que ella me invitó. Debo decir que desde el principio yo fui muy claro en mi postura sobre los órganos autónomos porque yo contribuí a formarlos”.