Lleva Gobierno Municipal cenas navideñas a refugios temporales durante Nochebuena

Como parte de las acciones que el Gobierno Municipal, a través del DIF, realizada durante la víspera de Navidad, el equipo de colaboradores de la dependencia llevaron cenas a las personas que pernoctan en los refugios temporales.

El DIF Municipal informa que en Nochebuena pernoctaron en el centro comunitario Mármol siete hombres, mientras que en el centro comunitario Porvenir dos. Ahí se les brindó además de un lugar cálido para dormir, una cena para celebrar la llegada de la Navidad.

Mario Alarcón, director general del DIF Municipal, hizo hincapié en que los refugios permanecerán abiertos durante el periodo navideño y mencionó que desde la habilitación de los refugios temporales, hasta la fecha, se han atendido a un total de 219 personas en Mármol III y 55 en El Porvenir.

Asimismo, Alarcón destacó la importancia de reportar a las personas en situación de calle, por medio de una llamada al 9-1-1, para que las autoridades puedan trasladarlas a estos espacios.

Cabe señalar que en ambos refugios se cuenta con un área destinada a hombre y un área para mujeres, así como un área especial para albergar a familias completas.

Dichos refugios se ubican en: Centro Comunitario Mármol III, C. Eusebio Castillo y C. Ernesto Malda; y el Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) El Porvenir, C. Mina de Dolores y laterales con C. Mina Los Reyes. Mismos que se encuentran habilitados todos los días, en un horario de 7:00 pm a 9:00 am.

En estos espacios, las personas que necesitan un lugar donde pasar la noche encontrarán alimento y bebida caliente, baños y regaderas para su aseo personal, colchonetas y cobijas, así como asistencia médica en caso de necesitarla.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la ciudadanía, permaneciendo atento, cercano y humano con las personas que necesiten un lugar donde resguardarse del frío, evitando así decesos por las bajas temperaturas.