Llegará el fin de semana la Primera Tormenta Invernal en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que durante el fin de semana llegará la Primera Tormenta Invernal a la entidad por lo que se prevé un descenso en las temperaturas, así como probabilidad de nieve y aguanieve, principalmente en la región serrana y noroeste.

Con ello, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10°C, principalmente en la región serrana, así como vientos con ráfagas de hasta 95 kilómetros por horas en municipios como Gómez Palacio, Namiquipa y Buenaventura.

Asimismo, este viernes se realizará una reunión interinstitucional en los limites de Sonora y Chihuahua, en la zona conocida como Puerto San Luis, en el tramo carretero Janos-Aguaprieta, con el objetivo de coordinar acciones ante este temporal invernal para evitar accidentes automovilísticos.

Finalmente, la Coordinación emitió las siguientes recomendaciones:

Extremar precauciones con el uso de calefactores, procura realizar la revisión de tu calentón y que sea por parte de un técnico especializado

No tengas el tanque de gas en el interior de tu domicilio, ni empotrado detrás del calentón, usa manguera adecuada para la instalación, procura que no sea de plástico, usa regulador en el tanque de gas de tu calentón

Es recomendable instalar en casa y centros de trabajo detectores de humo y monóxido de carbono

Revisa que no tengas fugas de gas

Abre 15 centímetros una ventana en la habitación donde se encuentre tu calentón para evitar la acumulación de monóxido de carbono

Jamás duermas con el calentón encendido, antes de ir a dormir o salir de casa apágalo

No acerques objetos inflamables

Y, sobre todo, cuida que los niños y mascotas no se acerquen a los calentones

Es importante seguir estas recomendaciones con el fin de evitar accidentes o fatalidades