Liberan a 30 detenidos en ambas comandancias municipales por “Noche Buena”

-_Este indulto lo otorga el Alcalde a quienes no tienen pendientes con el Ministerio Público, para que pasen Navidad en casa_

*_Chihuahua, Chih. A 25 de diciembre de 2024_*.- Con el objetivo de que 30 hombres y mujeres que habían sido detenidos y llevados a ambas comandancias municipales por cometer faltas administrativas, pasaran una Nochebuena en casa, la tarde del martes 24 de diciembre fueron liberados, tras recibir un mensaje de la subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la Dirección de Seguridad Pública, Liliana Armendáriz.

Esta acción se ha venido realizando durante los últimos años a iniciativa del Gobierno Municipal, a cargo del alcalde Marco Bonilla, a manera de condonarles el tiempo restante de prisión preventiva, pero principalmente mostrarles el valor de la compasión y la tolerancia en estas fechas hacia quienes no han cometido delitos graves y que merecen estar en su hogar.

En su mensaje, la subdirectora de Justicia Cívica y Prevención de la DSPM, Liliana Armendáriz, deseó a los liberados Feliz Navidad y los instó a actuar con rectitud y apegados a la legalidad, no sólo en esta época, sino siempre, para no caer en la reincidencia o en la comisión de posibles delitos y que no regresen a las celdas.

También les explicó que esta excepción al Reglamento de Justicia Cívica está facultada por el presidente municipal y el director de Seguridad Pública, quienes dieron la instrucción de permitirles salir antes del tiempo estipulado por los jueces cívicos en turno, para que puedan disfrutar una noche en compañía de sus seres queridos o amigos en paz y armonía y no tras las rejas.