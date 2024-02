Lanza regidora campaña «Croquetas para Patitas Felices» para apoyar a perritos del Refugio Huellitas en Busca de Amor

Con el objetivo de apoyar a los refugios de perritos en el municipio de Chihuahua, la Regidora del PAN Chelita Rojas anunció el lanzamiento de la campaña «Croquetas para Patitas Felices», que consiste en el intercambio de alimento para canes a partir de 1 kilo, por plantas.

Las croquetas que se recauden serán donadas al “Refugio Huellitas en Busca de Amor”, ubicado en la Colonia Granjas del Valle, que actualmente alberga a 17 perritos que están en espera de una familia.

Al tomar la palabra en la Sesión de Cabildo celebrada en colonia Soto, Chelita Rojas hizo un llamado a la comunidad a que participe en esta noble causa, que demuestra el amor y la compasión hacia las mascotas abandonadas, y que contribuye a mejorar sus condiciones de vida e invitó a los refugios de animales a que se acerquen a su oficina para solicitar apoyo, ya que no solo se trata de donaciones monetarias, sino también de voluntariado, concientización y adopción.

La colecta de croquetas arranca a partir de hoy 14 de febrero en la oficina de la Regidora, ubicada en el Piso 3 del edificio Eloy S. Vallina ubicado frente a la Plaza de Armas, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

“En nuestra comunidad, a menudo nos enfrentamos a desafíos y problemáticas que atendemos con los diversos programas que se han establecido a través de las dependencias municipales que preside nuestro Alcalde Marco Bonilla, que hacen su labor para ayudar a la gente incluso…con la aplicación de vacunas y esterilización de mascotas”.

Por lo que pidió que se dirija la atención hacia aquellos miembros peludos e indefensos de nuestra sociedad: nuestros amigos de cuatro patas, dijo.

Los perritos callejeros y abandonados son una realidad que no podemos ignorar, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos solidarios tomar medidas para mejorar sus vidas.

Los refugios de animales desempeñan un papel crucial en este esfuerzo. Son faros de esperanza para aquellos que han sido abandonados, maltratados o simplemente se han perdido en las calles. Estos refugios no solo ofrecen un techo y comida a estos animales desamparados, sino que también les brindan amor, atención veterinaria y la posibilidad de encontrar un hogar amoroso.

¿Por qué es importante apoyar a estos refugios? En primer lugar, al hacerlo, estamos contribuyendo a reducir la población de animales callejeros. La esterilización y castración son prácticas comunes en los refugios, ayudando a controlar la superpoblación y a prevenir el sufrimiento de estos seres inocentes.

Además, al adoptar un perrito de un refugio, no solo le damos una segunda oportunidad en la vida, sino que también estamos fomentando la responsabilidad y el respeto hacia los animales en nuestra comunidad. Cada perrito merece una familia cariñosa y una vida digna, y nosotros tenemos el poder de hacer la diferencia.

“Hagamos juntos la diferencia en la vida de estos leales amigos de cuatro patas. ¡Gracias por su atención y por considerar el apoyo a los refugios de perritos en Chihuahua!”, expresó la Regidora desde la Sesión de Cabildo celebrada en la comunidad de Soto.