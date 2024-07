Lanza IMPAS campaña ‘Alerta Garrapata’; en lo que va del año seis defunciones

En conferencia de prensa con Luis Arrieta, director del Instituto de Atención y Prevención a la Salud (IMPAS) dio a conocer la campaña «Alerta Garrapata», la cual busca que las personas identifiquen los síntomas para prevenir o detectar lo que pudiera ser ricketsia, ocasionada por la mordedura de una garrapata. El doctor, indicó que es fundamental mantener patios limpios ya sea que vivan en una colonia donde hay a sus alrededores terrenos baldíos sin atención, perros callejeros o bien tengan alguna mascota y pudiera tener garrapatas.

De enero a junio, según el titular de la dependencia en mención, se presentaron 18 casos, de los cuales seis perdieron la vida, las víctimas de edad pediátrica.

«Hay que cuidar mucho a los niños y los adultos mayores, hay que revisar constantemente a nuestras mascotas en orejas cola, panza, para ver que no tengan garrapatas. Por lo regular, las mordeduras de garrapatas no causan dolor al momento, pero, después se nota como una roncha roja, la persona puede tener dolor de cabeza, mareos, vista nublada, temperatura entre otros síntomas, lo que puede ser punto alerta ya que una mordedura de garrapata infectada puede dar un paro cardiaco y ocasionar hasta la muerte si no se atiende a tiempo«.

Dejó claro que, para prevenirlo el IMPAS seguirá con la campaña de limpieza con el programa «El patio de mi casa», así como revisando a mascotas para que no tengan garrapatas.

Y es que, con el programa antes mencionado, se aplica garrapaticida a las mascotas que en lo que va del año se le han aplicado a 4,900, mientras que se han aplicado también 4 mil 500 vacunas antirrábicas.

No obstante, este programa también se encarga de recolectar toneladas de tiliches y escombros. Fumigan de manera predomiciliar, es decir, van a casas que lo soliciten, asimismo en parques de las colonias ubicadas en la zona periferia, principalmente.