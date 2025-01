Lamentable que saquen de contexto expresiones de Maru, reitera De la Peña coordinación con Federación

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda lamentó que a la fecha existan personas que intenten controvertir o sacar de contexto las expresiones que realiza la gobernadora María Eugenia Campos Galván en materia de migración.

Ello luego de que en días pasados, la mandataria estatal fue entrevistada en Ciudad de México respecto a la posible deportación masiva de personas migrantes una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, así como a los centros que se instalaron en Ciudad Juárez y Ojinaga para recibir a quienes sean repatriados desde el país vecino:

“A todos los migrantes, lo sabemos como gobierno humanista, tenemos que respetar su dignidad y tenemos que respetar su persona, pero bueno, nuestros estados o el estado de Chihuahua no es un albergue para los migrantes… No son albergues, son centros de procesamiento, vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y su municipio. Si les llamamos albergues, pues bueno, ahí pueden permanecer, no, no van a permanecer, por lo menos en el Estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes”.

Al respecto, De la Peña Grajeda reiteró que la expresión de Maru Campos fue en torno al propósito de los centros que se instalaron en la entidad, los cuales, fueron creados para dar atención temporal a las personas deportadas, respetando sus derechos humanos y brindándoles las condiciones necesarias para que regresen con sus familias a sus lugares de origen.

Asimismo, dijo que, en lugar de intentar desacreditar a la gobernadora o malinformar a la población, el Gobierno de Chihuahua ha trabajado durante los últimos meses junto con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales para buscar soluciones a una posible deportación masiva.

Agregó que, tal y como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes, el tema migratorio debe servir para unir a todas las personas.