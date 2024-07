Lamentable llegar a 52 homicidios en un mes, como en 2017: Arturo Luján

El director de Ficosec Arturo Luján Olivas dio a conocer que ante los hechos violentos que llevaron al mes de junio como el más violento en lo que va del año, es lamentable e inaceptable.

“Es un número que no se tenía desde el 2017, no nos gusta nada, esta muy claro que está identificado en dos tipos uno en inicio de mes y otro a final de mes pero aun así hay niveles que la ciudad no debería de tener, en ninguna es aceptable pero esto no es permisible”, comentó.

Tan solo el mes de junio terminó con 52 homicidios dolosos lo cual lo convierte en el mes más violento en lo que va del año, destacando que se necesita reforzar la estrategia de seguridad.