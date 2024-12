La lucha sigue, por un Poder Judicial lo más sólido posible; no he pensado en jubilarme: Myriam

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta manifestó que aún no cumple con la antigüedad necesaria para jubilarse y que su encomienda como titular del Poder Judicial del Estado concluye en 2026.

«Mi futuro, ahorita yo creo que no estoy en posibilidad de pensar qué siga, ahorita mi responsabilidad es en el hoy, en sacar adelante de la mejor manera posible esta reforma, la iniciativa que se ha presentado en el Congreso y hasta entonces veremos qué va a pasar, lo pronto mi encomienda termina en 2026 y yo sigo siendo magistrada del Poder Judicial del Estado… todavía no tengo la edad ni la antigüedad para jubilarme, ya buscaré las alternativas que me queden a mí».

Asimismo, dijo que para este 2024 se busca concluir de la misma manera en que se inició el año, trabajando para cumplir con lo presupuestado y con las actividades planeadas, así como con la mayor cantidad de asuntos resueltos posible.

Respecto a la Reforma Judicial, manifestó que continúa la lucha legal, agotando todos los recursos legales para tratar de dejar un Poder Judicial lo más sólido posible.