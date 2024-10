Joven talento de Chihuahua participará en el Global Model WHO en Ginebra”

La regidora Myrna Monge Meléndez recibió en su oficina a José Alberto Montoya Villa, estudiante de Medicina que llevará el nombre de Chihuahua y México al prestigioso Global Model WHO, un evento que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, Suiza.

Durante su visita, José Alberto expresó su emoción y agradecimiento por la oportunidad de participar en este encuentro internacional, donde se abordan problemas globales de salud como la tuberculosis, una enfermedad que aún representa un reto en Chihuahua. “Esta experiencia será invaluable para adquirir conocimientos de expertos internacionales y traer nuevas estrategias que beneficien a nuestra comunidad,” comentó.

El joven estudiante explicó que su postulación fue posible gracias a su participación en la International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) y la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. “Después de un año de preparación y trabajo dentro de mi sociedad estudiantil, este sueño se ha hecho realidad. Junto a un compañero de Nuevo León, «representaré a nuestro país en este congreso,” señaló.

La regidora Monge destacó el compromiso del joven y reafirmó el respaldo del municipio hacia los estudiantes. “Es un orgullo para mí y para el alcalde Marco Bonilla que jóvenes como tú participen en este tipo de foros, poniendo en alto el nombre de Chihuahua y México. Estamos seguros de que serás un digno representante,” expresó la regidora.

José Alberto subrayó que esta experiencia no solo beneficiará su formación profesional, sino que también será una oportunidad para compartir lo aprendido al regresar. “La meta es aplicar estas estrategias en nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de nuestra gente,” afirmó.

Este tipo de iniciativas reflejan el esfuerzo conjunto entre estudiantes comprometidos y las autoridades municipales para impulsar el desarrollo de los futuros profesionales. Chihuahua se enorgullece de que José Alberto Montoya Villa sea uno de los seleccionados para participar en el Global Model WHO, llevando consigo el espíritu y la determinación de su comunidad más allá de nuestras fronteras.