Incremento al ISN se va a revisar; hay apertura de la Gobernadora y Hacienda: JL Villalobos

El diputado local del PRI, José Luis Villalobos, quien en la previa se reunió con integrantes de la COPARMEX, señaló que ante el incremento al Impuesto Sobre Nómina que tiene proyectado el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2025, existe apertura por parte de la gobernadora Maru Campos y su secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

«Me parece importante entender que no hay déficit, que no se estaba contratando una deuda a largo plazo para el estado. Hablamos de este asunto el Impuesto Sobre Nómina que implica un aumento de un punto porcentual para generar un fondo de infraestructura, ellos me manifestaron que no estaban tan de acuerdo, yo lo que les conteste en contraparte, que además es una realidad, es que a la gobernadora Maru Campos yo la veo con apertura para poder recibir propuestas, esto es solamente un proyecto», informó Villalobos García.

«Se va a revisar, veo apertura de la Gobernadora, del secretario de Hacienda y nosotros estaremos haciendo lo propio. Qué va a hacer el Gobierno Federal para enviarnos más recurso. El Estado está teniendo que echar manos de este tipo de estrategias», explicó el legislador priista.

Villalobos añadió que ve «la intención de todas las fuerzas políticas de fortalecer y lograr tener un Presupuesto que sea en beneficio del estado. Este fondo especial no significa que no existiera otro fondo para infraestructura, esto era para necesidades urgentes».