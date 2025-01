Incremento al arancel golpeará dólar y creación de empleos: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco comentó que es posible el incremento que prevé Estados Unidos a México, con un incremento del 25% se analiza que afectará la creación de empleo y desestabilización del precio del dólar, entre otras.

“Evidentemente son mensajes y en este caso es una situación particular y no es nada nuevo el estilo rudo y va a usar la misma regla y medicina la va a estar utilizando con cualquier país con México y lo tienen claro con los aranceles, yo estoy convencido que muy probablemente si los va a implementar, hemos dicho que también se trata de una estrategia de negociación para crear una mejor posición en el Tratado de Libre Comercio, sin embargo, esto no implica en que se vayan a dar estos aranceles”, comentó.

Destacó que el vecino país está en un periodo de tiempo para aplicar este proyecto a México, sin embargo, esto afectará al mercado estadounidense, afectará el ingreso de capital de dólares en México, así como el precio en el tipo de cambio, e impactará en la creación de empleo, principalmente.

En el vecino país, tendrá sus malos momentos pues dará un movimiento inflacionario, asimismo la elevación de costos en empresas que producen en México con un incremento al arancel se desestabilizan ambos países.

Cabe destacar que este proceso fue puesto en pausa hasta el mes de febrero por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha comenzado con una guerra comercial.